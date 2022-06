Il mistero della principessa morta in Spagna. Cosa è successo (Di mercoledì 1 giugno 2022) mistero fitto in Spagna, dove Kasia Gallanio, 45enne ex principessa del Qatar, è stata trovata morta nella sua casa a Marbella. Il primo a darne l’annuncio è stato il quotidiano francese Le Parisien, poi è arrivata la conferma dall’agenzia di stampa Efe. Al momento sono in corso le indagini, così come l’autopsia, ma la sospetta causa della morte potrebbe essere dovuta al consumo di sostanze nocive, non è chiaro se volontariamente o meno. La principessa Kasia Gallanio aveva sposato nel 2004 il 73enne zio dell’emiro qatariota, Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani. Era la sua terza moglie. In seguito alla separazione dal marito, la 45enne, di doppia nazionalità polacca e statunitense, aveva intrapreso una lunga battaglia legale per la custodia delle sue tre figlie minorenni e aveva denunciato ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 1 giugno 2022)fitto in, dove Kasia Gallanio, 45enne exdel Qatar, è stata trovatanella sua casa a Marbella. Il primo a darne l’annuncio è stato il quotidiano francese Le Parisien, poi è arrivata la conferma dall’agenzia di stampa Efe. Al momento sono in corso le indagini, così come l’autopsia, ma la sospetta causamorte potrebbe essere dovuta al consumo di sostanze nocive, non è chiaro se volontariamente o meno. LaKasia Gallanio aveva sposato nel 2004 il 73enne zio dell’emiro qatariota, Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani. Era la sua terza moglie. In seguito alla separazione dal marito, la 45enne, di doppia nazionalità polacca e statunitense, aveva intrapreso una lunga battaglia legale per la custodia delle sue tre figlie minorenni e aveva denunciato ...

