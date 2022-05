Ultime Notizie – Salvini a Mosca, Draghi: “Governo non si fa spostare da queste cose” (Di martedì 31 maggio 2022) Il premier: “Mio esecutivo allineato con Nato, G7 e partner Ue. Non entro in rapporti personali leader, l’importante è la trasparenza” “Il Governo è allineato coi partner del G7 e dell’Ue e intende proseguire su questa strada. Non si fa spostare da queste cose, nella mia audizione al Copasir ho solo raccomandato – non voglio entrare nei rapporti che i membri della maggioranza possono avere – ma che è importane siano trasparenti. Questo è quanto”. Così il premier Mario Draghi, rispondendo a una domanda sul possibile viaggio a Mosca di Matteo Salvini. “Il Governo, quando si è formato, si è fermamente collocato nell’Unione europea e nel rapporto storico transatlantico. In questo binario – ha insistito Draghi – si è sempre mosso e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) Il premier: “Mio esecutivo allineato con Nato, G7 e partner Ue. Non entro in rapporti personali leader, l’importante è la trasparenza” “Ilè allineato coi partner del G7 e dell’Ue e intende proseguire su questa strada. Non si fada, nella mia audizione al Copasir ho solo raccomandato – non voglio entrare nei rapporti che i membri della maggioranza possono avere – ma che è importane siano trasparenti. Questo è quanto”. Così il premier Mario, rispondendo a una domanda sul possibile viaggio adi Matteo. “Il, quando si è formato, si è fermamente collocato nell’Unione europea e nel rapporto storico transatlantico. In questo binario – ha insistito– si è sempre mosso e ...

