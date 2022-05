Vertice Ue | passi avanti sull’embargo al petrolio russo Von der Leyen | «Difficile un accordo nelle prossime 48 ore»

(Di lunedì 30 maggio 2022) Nella bozza di conclusioni, che sarà sul tavolo delstraordinario europeo di oggi e domani, è entrato anche l’embargo al, secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche europee citate dall’agenzia Ansa. Alla riunione degli ambasciatori Ue di stamattina 30 maggio, nello specifico, sarebbero state gettate le basi per un compromesso su uno schema sanzionatorio «abbastanza strutturato». Tuttavia, una intesa totale sulle misure contro Mosca sarebbe ancora lontana. La presidente della Commissione Ue Ursula von derha commentato: «Sul sesto pacchetto di sanzioni abbiamo lavorato duramente, si sono fattima non siamo ancora alla meta: ho aspettative basse su un48 ore. È ...

