Vaiolo delle scimmie, esperta Oms: “Riserve di vaccini limitate” (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “Le Riserve nazionali di vaccini” che si potrebbero usare contro il Vaiolo delle scimmie “sono limitate. E quindi si sta lavorando per riunirci tutti attorno allo stesso tavolo e parlare di come possiamo supportare i Paesi ad accedere a questi prodotti. Tenendo presente che per il momento le forniture sono limitate e per il momento le raccomandazioni sono che possa essere offerto il vaccino solo a coloro che potrebbero essere stati esposti a qualcuno che ha il Vaiolo delle scimmie. In altre parole, un contatto ad alto rischio”. A spiegarlo è stata Rosamund Lewis, responsabile tecnico Monkeypox nel Programma per le emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). In uno spazio sui ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “Lenazionali di” che si potrebbero usare contro il“sono. E quindi si sta lavorando per riunirci tutti attorno allo stesso tavolo e parlare di come possiamo supportare i Paesi ad accedere a questi prodotti. Tenendo presente che per il momento le forniture sonoe per il momento le raccomandazioni sono che possa essere offerto il vaccino solo a coloro che potrebbero essere stati esposti a qualcuno che ha il. In altre parole, un contatto ad alto rischio”. A spiegarlo è stata Rosamund Lewis, responsabile tecnico Monkeypox nel Programma per le emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). In uno spazio sui ...

