La 'razza europea' al concorso docenti: una definizione che fa danno (Di lunedì 30 maggio 2022) Ad un concorso docenti, oggi, in Italia, è stato richiesto ad un candidato di svolgere una prova orale sulla "razza europea". La vicenda è incredibile e raccapricciante, e testimonia di un certo livello di ignoranza e insensibilità da parte della commissione esaminatrice. Vale però la pena di esaminare l'aspetto "scientifico" della vicenda. Gli esseri viventi si classificano in gruppi distinti, il più chiaramente definito dei quali è la specie, la cui caratteristica è che i membri della stessa specie sono interfecondi e producono discendenti fertili. L'umanità è costituita dai membri della specie Homo sapiens. Mentre si possono definire gruppi filogenetici più ampi della specie, è abbastanza dubbia e arbitraria la definizione di gruppi più ristretti della specie, che andrebbero a costituire le razze. Il problema è abbastanza semplice ...

'Tema sulla razza europea' Choc al concorso per i prof - Cronaca - quotidiano.net Il documento postato su Facebook dal professor Vaccarelli Una lezione sulla razza europea. È quanto prevedeva "una prova (orale) per il concorso a cattedre per la scuola secondaria (Italiano, storia, geografia)". Lo denuncia con un post pubblicato su Facebook il docente di ...