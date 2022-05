AEW | Una coppia vincente! Cole e Baker si aggiudicano l’Owen Hart Foundation Tournament

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 30 maggio 2022) In una card ricchissima, come quella di Double Or Nothing, si sono inserite anche le finali del. L’atto finale del tabellone maschile è stato tra Adame Samoa Joe, mentre a livello femminile la finale è stata tra la D.M.D. Britte Ruby Soho. Tanta commozione nel ricordo di Owene due bei match per onorarne la memoria e chiudere al meglio questo torneo. Grandi omaggi Era molto atteso il match tra Samoa Joe e Adame non ha deluso le aspettative. Adamè stato molto abile a lavorare sulla spalla di Samoa Joe, un logorio che è servito nelle fasi finali del match quando Joe ha faticato ad applicare alcune mosse. Nonostante il dolore però il campione ROH TV è riuscito ad ...