Ucraina, "imminente attacco hacker filorussi in Italia" (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Possibili imminenti attacchi da hacker filorussi in Italia. Nuovo allarme dell'agenzia per la cybersicurezza nazionale che parla di minacce in particolare per "enti e organizzazioni nazionali" sia pubblici che privati che "erogano un servizio di pubblica utilità o la cui immagine si identifica con il nostro Paese". L'allerta, dopo gli ultimi attacchi "di matrice russa e agli attacchi DDoS occorsi tra l'11 e il 21 maggio". Si raccomanda, quindi, di seguire quanto suggerito dalla struttura di cybersicurezza come intervento sui punti di vulnerabilità e "mantenere un attento controllo delle infrastrutture IT ventiquattro ore su ventiquattro" per individuare possibili "anomalie e darne comunicazione tempestiva". Tra ieri e oggi, diversi messaggi diffusi su Telegram dal collettivo filorusso Killnet preannunciavano per domani ...

