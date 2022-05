Pupo | finalmente la verità sul perchè ha due mogli | Non è come te l’aspetti

(Di domenica 29 maggio 2022)è uno dei personaggi italiani più amati e col suo sorriso ha guadagnato la stima del pubblico che lo segue da molti anni. Nel corso del tempo si è sbilanciato ed ha parlato del suo amore per due donne. Il noto cantante è diventato famoso con le sue canzoni già negli anni ottanta e da allora la sua carriera è stata un’evoluzione continua.-Altranotizia (fonte: Google)ha davvero fatto ballare e cantare gli italiani con canzoni che ora sono rimaste nella storiaSu di Noi e Gelato al Cioccolato. La sua carriera non ha segreti ed oltre alla musica si è spesso dedicato alla televisione. La sua vita privata è stata spesso oggetto di discussione in TV e sul web dato che ha dichiarato di amare due donne da molti anni. In che rapporto è con loro?e l’amore per due ...

Advertising

AlexMarinuzzi91 : Ovviamente doveva essere Pupo. @elonmusk quando introduci finalmente il tasto edit porco mondo? - itsemmeci : Immaginavo di poter diventare finalmente una guagliuncella napulitana (Liberato docet) e, invece, mi tocca la trasf… - HuertDeAuteuil : RT @literalbepi: Prossimi vincitori della Serie A per colpa di @huertdeauteuil: - 2023: Azerbaigian - 2024: Azerbaigian - 2025: Azerbaigia… - literalbepi : Prossimi vincitori della Serie A per colpa di @huertdeauteuil: - 2023: Azerbaigian - 2024: Azerbaigian - 2025: Aze… -

Viola News

Chi accompagnerà ilal nido Cosa fare per farlo smettere di piangere L'eclissi di luna del ...discussioni con il partner si trasformeranno in tenere scaramucce e i contrasti cadranno...... dopo che Saio aveva salvato su Delin uscita), al 40' infine il gol del vantaggio che porta ... Adesso però non è più tempo di numeri e parole: cediamo la parola al campo, perché... Pieraccioni, Pupo, Vallesi, il coro dei VIP: “Finalmente l’Europa” Nonostante questo il Cagliari ha al 113' l'occasione per andare in finale ma Palomba calcia alto a tu per tu con Rovida. Chivu. Cagliari: D'Aniello, Obert, Palomba, Sulis, Secci (14' Pulina), Conti, D ...Intervistato a margine della semifinale di Coppa Italia, l'attaccante dell'Inter, Fabio Abiuso, che ha avviato la rimonta nerazzurra con la sua doppietta, ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Cosa ...