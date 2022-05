"Perché Orbán sì e noi no?". Salta ancora l'embargo Ue sul petrolio russo (Di domenica 29 maggio 2022) Europa paralizzata dai veti sulle sanzioni: l’ipotesi di bloccare solo gli import via mare, dopo l'esclusione dell’oleodotto che porta l’oro nero in Ungheria ma anche in Germania, fa arrabbiare Olanda, Romania e altri. Nessun accordo in vista al summit dei leader. Nella bozza l'Italia incassa un primo sì al tetto ai prezzi dell'energia Leggi su huffingtonpost (Di domenica 29 maggio 2022) Europa paralizzata dai veti sulle sanzioni: l’ipotesi di bloccare solo gli import via mare, dopo l'esclusione dell’oleodotto che porta l’oro nero in Ungheria ma anche in Germania, fa arrabbiare Olanda, Romania e altri. Nessun accordo in vista al summit dei leader. Nella bozza l'Italia incassa un primo sì al tetto ai prezzi dell'energia

