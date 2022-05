Catania, neonato con cordone ombelicale lasciato in una cesta (Di domenica 29 maggio 2022) Un neonato con il cordone ombelicale ancora attaccato, avvolto in una coperta, è stato trovato dai carabinieri in una cesta a Catania, grazie alla segnalazione di un passante. Il piccolo è stato abbandonato dietro un muro diroccato in una strada della città siciliana. Una volta recuperato, è stato accudito dai militari che lo hanno sistemato all'interno dell'autovettura di servizio e lo hanno avvolto in un'ulteriore coperta pulita fornita da una residente della zona. Sono poi arrivati i sanitari del 118 che lo hanno trasportato con ambulanza all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Sta bene ed è sotto osservazione I medici ne hanno constatato il buono stato di salute, prima di ricoverarlo presso il reparto di neonatologia dove rimarrà comunque in osservazione. Sono ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 29 maggio 2022) Uncon ilancora attaccato, avvolto in una coperta, è stato trovato dai carabinieri in una, grazie alla segnalazione di un passante. Il piccolo è stato abbandonato dietro un muro diroccato in una strada della città siciliana. Una volta recuperato, è stato accudito dai militari che lo hanno sistemato all'interno dell'autovettura di servizio e lo hanno avvolto in un'ulteriore coperta pulita fornita da una residente della zona. Sono poi arrivati i sanitari del 118 che lo hanno trasportato con ambulanza all'ospedale Garibaldi Nesima di. Sta bene ed è sotto osservazione I medici ne hanno constatato il buono stato di salute, prima di ricoverarlo presso il reparto dilogia dove rimarrà comunque in osservazione. Sono ...

