Salvini a Mosca | stupore e gelo di Palazzo Chigi Di Maio | «Con Putin ci parla Draghi»  Il leader leghista | «Non è certo che andrò»

Advertising

GiovaQuez : Ad oggi da Mosca hanno rifiutato anche la visita di Papa Francesco ma non quella di Salvini. Io due domande me le farei #UkraineRussiaWar - elio_vito : Se Salvini va a Mosca vuol dire che è una persona gradita al regime russo. Non c'è pace senza libertà. - CottarelliCPI : L'idea che Salvini stia anche solo considerando un viaggio a Mosca mi sembra proprio assurda. Dice che andrà solo s… - lucianoghelfi : #Di Maio: #Salvini a #Mosca? Con #Putin ci parla #Draghi. Sulla crisi #UcrainaRussia ci vuole prudenza, la guerra non è tema da tour estivo - PATRIZIA953 : RT @CottarelliCPI: L'idea che Salvini stia anche solo considerando un viaggio a Mosca mi sembra proprio assurda. Dice che andrà solo se ser… -

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio boccia così l'ipotesi che Matteopossa andare ada Vladimir Putin per parlare di un cessate il fuoco. "Il governo italiano non sapeva di questa ...Ucraina: Meloni,Non dare segnali crepe in Occidente 'L'idea del viaggio in Russia diNon ne conosco i contenuti. Dovrei capirne i contorni, non ho molto da dire. Immagino ...Beh, non proprio visto che il suo viaggio a Mosca, spesso anticipato (o minacciato) e altrettante volte rinviato sine die, pare che anche questa volta debba slittare. Dopo la gitarella in Polonia – ...ROMA. “Se si parla con Putin, con Putin ci parla Draghi”, lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in merito all'ipotesi di un viaggio di Matteo Salvini in Russia (QUI LA NOTIZIA). “Consigli ...