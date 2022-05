M5S: Conte in Lombardia, tre le tappe di lunedì (Di sabato 28 maggio 2022) Milano, 28 mag. (Adnkronos) - Giuseppe Conte sarà in Lombardia lunedì 30 maggio dove ad accompagnarlo troverà anche la delegazione di consiglieri regionali del gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle Lombardia. Si partirà da Sesto San Giovanni, dove l'ex presidente del Consiglio è atteso per le 15.30 e "dove comincerà la passeggiata che lo porterà in piazza IV Novembre, ad incontrare i cittadini sestesi. Presenti i rappresentanti della lista che il Movimento Cinque Stelle presenterà alle prossime elezioni amministrative, a sostegno della candidatura sindaco di Michele Foggetta, anch'egli presente all'incontro". Lasciata la provincia di Milano, Conte si recherà a Lodi, dove sarà in piazza Castello a sostegno della lista e del candidato di coalizione Andrea Furegato". L'ultima tappa sarà a Crema. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Milano, 28 mag. (Adnkronos) - Giuseppesarà in30 maggio dove ad accompagnarlo troverà anche la delegazione di consiglieri regionali del gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle. Si partirà da Sesto San Giovanni, dove l'ex presidente del Consiglio è atteso per le 15.30 e "dove comincerà la passeggiata che lo porterà in piazza IV Novembre, ad incontrare i cittadini sestesi. Presenti i rappresentanti della lista che il Movimento Cinque Stelle presenterà alle prossime elezioni amministrative, a sostegno della candidatura sindaco di Michele Foggetta, anch'egli presente all'incontro". Lasciata la provincia di Milano,si recherà a Lodi, dove sarà in piazza Castello a sostegno della lista e del candidato di coalizione Andrea Furegato". L'ultima tappa sarà a Crema. ...

