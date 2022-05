Energia rinnovabile: Formia è pronta a realizzare la prima Comunità Energetica (Di sabato 28 maggio 2022) Formia – L’Amministrazione comunale di Formia è pronta a realizzare la prima Comunità Energetica, fondamentale e strategico progetto che rientra nell’ampia programmazione di interventi che mirano ad ottenere risparmio energetico e agevolazioni economiche per l’intero territorio. La prima Comunità Energetica per la produzione e l’autoconsumo di Energia rinnovabile insisterà sul palazzo comunale di Formia”. Lo rende noto in un comunicato stampa il Comune di Formia. “Una scelta non casuale, – si legge nella nota – quella del palazzo comunale, simbolo della casa di tutti i cittadini e modello da seguire per la nascita di altre Comunità ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 28 maggio 2022)– L’Amministrazione comunale dila, fondamentale e strategico progetto che rientra nell’ampia programmazione di interventi che mirano ad ottenere risparmio energetico e agevolazioni economiche per l’intero territorio. Laper la produzione e l’autoconsumo diinsisterà sul palazzo comunale di”. Lo rende noto in un comunicato stampa il Comune di. “Una scelta non casuale, – si legge nella nota – quella del palazzo comunale, simbolo della casa di tutti i cittadini e modello da seguire per la nascita di altre...

