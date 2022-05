Ucraina diretta Zelensky-Draghi | ora sbloccare i porti Salvini | ipotesi viaggio a Mosca nei prossimi giorni

Advertising

petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, la diretta – Cnn: “Usa pronti a inviare armi più potenti, anche missili a lungo raggio”. Lav… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I La Chiesa ortodossa ucraina, sostenuta da Mosca, afferma di aver tagliato tutti i legami con la Russia pe… - petergomezblog : Guerra in Ucraina, la diretta – Draghi chiama Zelensky: ‘Confronto sul blocco del grano’. Il presidente ucraino: ‘V… - Rodica17957578 : RT @petergomezblog: Guerra in Ucraina, la diretta – Draghi chiama Zelensky: ‘Confronto sul blocco del grano’. Il presidente ucraino: ‘Vogli… - News24_it : Blinken: 'Confido che Svezia e Finlandia entrino presto'. Helsinki pronta alle nuove sanzioni - AGI - Agenzia Italia -

Sky Tg24

... Vladimir Putin, in una conversazione telefonica con il cancelliere austriaco, Karl Nehammer, 'ha richiamato l'attenzione sul fatto che la partedovrebbe sminare al più presto i porti per il ...Guerra- Russia:no stop Situazione sul terreno L'avanzata russa isola Severodonetsk Situazione sul mare La flotta russa in azione nel Mar Nero L'analisi L'ex capo 007 britannici: "... Guerra Ucraina-Russia, un rapporto internazionale accusa Mosca di "genocidio". DIRETTA Matteo Salvini verso la Russia. Il segretario della Lega ha annunciato la sua volontà di recarsi a Mosca per cercare di ottenere la pace.Fausto Biloslavo, giornalista ed inviato di guerra, è ospite della puntata del 27 maggio di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da ...