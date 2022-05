“Simulatore e degno allievo di Mourinho” | la stampa olandese contro Abraham | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 maggio 2022) Trionfo della Roma in Conference League, la finaleil Feyenoord si è conclusa sul risultato di 1-0 con gol di Zaniolo. Nel complesso è stata una vittoria meritata per i giallorossi che hanno concluso con un trofeo una stagione altalenante in campionato. Al fischio finale è scoppiata la festa, a Tirana e all’Olimpico. La stagione dei giallorossi si è conclusa con il botto, la prima stagione dello Special One sulla panchina della Roma deve essere considerata molto positiva. La dirigenza non si accontenta ed è già attiva per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Un grandissimo colpo di mercato è stato l’arrivo di Tammy, l’ex Chelsea si è confermato decisivo dal punto di vista realizzativo e della manovra. Sarà un punto di riferimento della Roma del futuro. Un suo gesto, in occasione della finale di Conference League, ha ...