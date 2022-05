(Di giovedì 26 maggio 2022) Cresce l’interesse aper l’, la disciplina che permette attraverso l’analisi della pelle, capelli e occhi di una persona di scoprire i suoi colori ideali, la sua “palette”, per valorizzare il suo incarnato. Come si evince dai dati di Google Trends,è tra le città dove la parola è più ricercata con migliaia dial giorno. Per rispondere a questa domanda lo Studio Morelli, showroom in Largo Vasto a Chiaia a, dedicato all’ideazione e vendita di gioielli, in collaborazione con Effetto Visivo, startup focalizzata su, body shape e sostenibilità, dedica un’intera giornata ai “colori”, offrendo alle partecipantigratuite: “Servono segnali di rinascita, di ritorno alla vita dopo due anni di chiusure forzate. Dare più ...

Advertising

Il_Mezzogiorno : Armocromia, boom di richieste a Napoli: consulenze gratis il 27 maggio -

Il Denaro

Un abitudine che si fa fatica ad abbandonare, avvalorata anche daldell eyeliner, il prodotto ... anche per contrastare i diktat dell, ormai di gran moda. Consiglio di uscire da questi ...di semi - raccolti e acconciature decorate Restando in tema acconciatura, c è da dire che il ... L esperta ci racconta i trend trucco più forti adesso: "Sicuramente la diffusione dell'ha ... Armocromia, boom di richieste a Napoli: consulenze gratis il 27 maggio - Ildenaro.it Cresce l’interesse a Napoli per l’armocromia, la disciplina che permette attraverso l’analisi della pelle, capelli e occhi di una persona di scoprire i suoi colori ideali, la sua “palette”, per valori ...Non solo ultimi ritrovati in fatto di antiage o make up, non solo cura della pelle con nuove tecnologie. A «fare la differenza» a volte è, semplicemente, la scelta dei colori ...