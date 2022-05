Ultime Notizie – Banche, Margiotta: “desertificazione bancaria problema serio” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “La Confsal è da sempre vicina al Segretario Generale Emilio Contrasto e all’Unisin. Un settore che ha dovuto e ha operato incessantemente anche in piena pandemia, con tutte le loro strutture sempre aperte per i cittadini nonostante ciò, gli addetti del settore si stanno riducendo radicalmente nel corso del tempo : la desertificazione bancaria è un problema serio da affrontare quanto prima. Queste e altre sfide importanti ci attendono”. Ad affermarlo in una nota è Raffaele Margiotta, il segretario generale della Confsal in occasione del VI congresso nazionale di Unisin, il sindacato autonomo dei settori credito ed esattorie, aderente alla Confsal. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) “La Confsal è da sempre vicina al Segretario Generale Emilio Contrasto e all’Unisin. Un settore che ha dovuto e ha operato incessantemente anche in piena pandemia, con tutte le loro strutture sempre aperte per i cittadini nonostante ciò, gli addetti del settore si stanno riducendo radicalmente nel corso del tempo : laè unda affrontare quanto prima. Queste e altre sfide importanti ci attendono”. Ad affermarlo in una nota è Raffaele, il segretario generale della Confsal in occasione del VI congresso nazionale di Unisin, il sindacato autonomo dei settori credito ed esattorie, aderente alla Confsal. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

