Ucraina carbonizzata | figlioletta ascoltata da pm Napoli

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ stata“in modalità protetta” la figlia di tenera età di Anastasiia , la giovanedi 23 anni morta in un grave incendio scoppiato lo scorso 10 marzo nell’abitazione di vico I Sant’Antonio Abate, a, mamma e figlia vivevano insieme con altri stranieri. La bimba vive in una località del Nord Italia insieme con il padre ed è stata sottoposta a un incidente probatorio, chiesto dai titolari dell’indagine (i pm Santulli e Varone) che vede nella veste di indagato per omicidio volontario aggravato dai futili motivi Dmytro Trembach, 26 anni, connazionale della vittima. Secondo gli inquirenti, Trembach avrebbe causato la morte della 23enne, con la quale aveva una relazione, appiccando le fiamme nell’appartamento dove la giovane viveva insieme con la figlia, ...