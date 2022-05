Gravenberch al Bayern Monaco: trovato l’accordo con l’Ajax (Di mercoledì 25 maggio 2022) per il trasferimento del gioiello olandese Ryan Gravenberch sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco. È ormai fatta per il trasferimento del gioiello olandese dell’Ajax al quale andranno 20 milioni più bonus. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, infatti, c’è l’accordo totale tra i due club. Il centrocampista, accostato anche alla Juventus, sbarca in Bundesliga alla corte di Nagelsmann. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) per il trasferimento del gioiello olandese Ryansarà un nuovo giocatore del. È ormai fatta per il trasferimento del gioiello olandese delal quale andranno 20 milioni più bonus. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, infatti, c’ètotale tra i due club. Il centrocampista, accostato anche alla Juventus, sbarca in Bundesliga alla corte di Nagelsmann. L'articolo proviene da Calcio News 24.

