Giudice Sportivo | chiuse le curve di Spezia | Napoli e Salernitana

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Chiusura della Curva per una giornata, sia per ilche per lo, 15.000 euro di multa ai liguri e 30.000 euro di multa alla società partenopea. E’ quanto deciso daldott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, in merito agli scontri tra i tifosi delle L'articolo

1 Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A. I. A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 25 maggio 2022, ha assunto le decisioni qui di ...Ilha deciso di utilizzare il pugno di ferro anche con la Salernitana, per il comportamento dei suoi tifosi durante la gara con l'Udinese, nell'ultima giornata di campionato. Il club ... Giudice Sportivo, per la Salernitana una gara con il settore "Distinti" senza spettatori SIENA – E’ arrivata la prima sconfitta per l’Under 12 dell’Estra Siena Baseball Club, in virtù di una decisione del Giudice Sportivo che ha regalato la vittoria a tavolino per 6 a 0 al Padule Sesto ...La gara si era conclusa poi con un secco 3-0 in favore degli azzurri. Il Giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastandrea, ha infatti inflitto alle due società l’obbligo di disputare la prima ...