Riforma Serie A, l’ad De Siervo: “Impossibile per colpa dei calciatori” (Di martedì 24 maggio 2022) Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, è intervenuto nel corso della trasmissione “La politica nel pallone”, in onda su Rai Gr Parlamento, per commentare diversi tempi legati al nostro Campionato. Riforma del Campionato: cosa può cambiare? Diverse le novità annunciate a partire dal prossimo anno per il Campionato italiano: “Sarà riproposto il calendario asimettrico? Assolutamente, ci consente maggiore elasticità nella riproposizione del calendario, soprattutto il prossimo anno, quando si giocherà il Mondiale invernale. Le squadre impegnate in Europa non si incontreranno mai in prossimità di quelle partite. La Supercoppa? Si giocherà a gennaio ancora in Arabia Saudita e sarà visibile su Mediaset. Per il futuro valutiamo anche l’ipotesi spagnola, per una Supercoppa con le prime due squadre di ogni ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 24 maggio 2022) Luigi De, Amministratore Delegato della LegaA, è intervenuto nel corso della trasmissione “La politica nel pallone”, in onda su Rai Gr Parlamento, per commentare diversi tempi legati al nostro Campionato.del Campionato: cosa può cambiare? Diverse le novità annunciate a partire dal prossimo anno per il Campionato italiano: “Sarà riproposto il calendario asimettrico? Assolutamente, ci consente maggiore elasticità nella riproposizione del calendario, soprattutto il prossimo anno, quando si giocherà il Mondiale invernale. Le squadre impegnate in Europa non si incontreranno mai in prossimità di quelle partite. La Supercoppa? Si giocherà a gennaio ancora in Arabia Saudita e sarà visibile su Mediaset. Per il futuro valutiamo anche l’ipotesi spagnola, per una Supercoppa con le prime due squadre di ogni ...

