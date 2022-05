Fedez di nuovo sul palco con Tananai, il bacio manda in delirio i fan (Di martedì 24 maggio 2022) Nelle due date milanesi al Fabrique, il rapper è salito sul palco con la voce di Sesso occasionale, e insieme hanno mandato la folla in visibilio, con la loro energia contagiosa e inarrestabile. Alla fine della performance i due cantanti e amici si sono abbracciati e si sono dati un bacio a stampo tra gli applausi e le urla del pubblico. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 24 maggio 2022) Nelle due date milanesi al Fabrique, il rapper è salito sulcon la voce di Sesso occasionale, e insieme hannoto la folla in visibilio, con la loro energia contagiosa e inarrestabile. Alla fine della performance i due cantanti e amici si sono abbracciati e si sono dati una stampo tra gli applausi e le urla del pubblico. L'articolo proviene da DireDonna.

