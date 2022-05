Bisogna farlo bene altrimenti diventa dannoso Ecco le posizioni migliori

Leggi su curiosauro

(Di martedì 24 maggio 2022) I medici sono unanimi nel sostenerlo:le conseguenze potrebbero essere serie. Riguarda tutti noi ma, essendo una cosa che non gestiamo consciamente, potrebbe causare danni preoccupanti. Gli specialisti in neurologia e scienze del sonno hanno rivelato lepiù pericolose e quelleper dormire. Perché una posizione errata durante il sonno può causare disagio, e contribuire a lungo termine anche a gravi malattie.per dormire – (assonnata) – curiosauro.itCome? Leper dormire sono molteplici e possono dipendere da svariati fattori, anche dal fatto di riposare da soli o in compagnia (del partner, dei figli e… degli ...