**Balneari: accordo ancora non è chiuso ma maggioranza tratta, dead line 30 maggio** (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - I passi avanti sono l'avvio delle votazioni in commissione che 'mettono in salvo' il ddl Concorrenza e l'accordo sui tempi. Come chiesto dal premier Mario Draghi il provvedimento sarà in aula al Senato entro fine maggio, il 30 come ha stabilito la capigruppo. Resta ancora da lavorare sul nodo balneari. Si tratta e si continuerà a farlo fino all'ultimo, visto che in commissione verranno esaminati prima tutti gli altri articoli del ddl e solo alla fine l'articolo 2, quello dei balneari. La proposta emendativa, presentata dal viceministro Gilberto Pichetto Fratin, ha convinto. Ma solo in parte. La proroga di un anno delle gare per assegnare le concessioni balneari al 2024 vede l'accordo di tutta la maggioranza. Resta da lavorare sulla seconda parte della mediazione avanzata dal ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - I passi avanti sono l'avvio delle votazioni in commissione che 'mettono in salvo' il ddl Concorrenza e l'sui tempi. Come chiesto dal premier Mario Draghi il provvedimento sarà in aula al Senato entro fine maggio, il 30 come ha stabilito la capigruppo. Restada lavorare sul nodo balneari. Sie si continuerà a farlo fino all'ultimo, visto che in commissione verranno esaminati prima tutti gli altri articoli del ddl e solo alla fine l'articolo 2, quello dei balneari. La proposta emendativa, presentata dal viceministro Gilberto Pichetto Fratin, ha convinto. Ma solo in parte. La proroga di un anno delle gare per assegnare le concessioni balneari al 2024 vede l'di tutta la. Resta da lavorare sulla seconda parte della mediazione avanzata dal ...

Advertising

fattoquotidiano : La strigliata di Mario Draghi nel Consiglio dei ministri convocato d’urgenza di giovedì non è bastata: l’accordo su… - TV7Benevento : **Balneari: accordo ancora non è chiuso ma maggioranza tratta, dead line 30 maggio** - - infoitinterno : Balneari: Salvini, accordo raggiunto? Bisogna lavorarci-2- - Dimonios : RT @ilaborletti: Un paese ostaggio di #Conte e #Salvini che non riesce nemmeno a liberalizzare le concessioni balneari e a trovare l’acco… - Gazzettino : Balneari, in aula il 30 maggio per la votazione: intesa vicina. Salvini: «Accordo fatto? ?Bisogna lavorarci» -