Aggressione choc davanti al cimitero: 'Una coppia ci ha tagliato la strada e presi a botte, lei era incinta' (Di martedì 24 maggio 2022) CHIARAVALLE - Nel luogo del silenzio, della comprensione e del rispetto per antonomasia, il cimitero comunale, domenica pomeriggio è accaduto un episodio grave di violenza e minacce. Erano le 17 di ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 24 maggio 2022) CHIARAVALLE - Nel luogo del silenzio, della comprensione e del rispetto per antonomasia, ilcomunale, domenica pomeriggio è accaduto un episodio grave di violenza e minacce. Erano le 17 di ...

Advertising

anteprima24 : ** Choc in #Ospedale, 34enne napoletano aggredisce l'ex convivente ** - infoitinterno : Non solo morsi, anche pugni e calci ai carabinieri: l'aggressione choc del nigeriano a Settimo San Pietro - infoitinterno : Aggressione Choc: Carabiniere aggredito con pugni, calci e morsi. 'Braccio lacerato' - InFoDifesa : Aggressione Choc: Carabiniere aggredito con pugni, calci e morsi. '#Braccio lacerato' - - resistenzasvran : Non solo morsi, anche pugni e calci ai carabinieri: l'aggressione choc del nigeriano a ... -