Venezia | Collauto e Poggi dimessi dalle rispettive cariche

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ilha annunciato tramite una nota ufficiale che Mattiae Paolonon ricopriranno i ruoli di direttore sportivo e responsabile area tecnica nella prossima stagione. “Siamo grati per il loro preziosissimo contributo alla storia sportiva di questa società e auguriamo a entrambi il meglio per il futuro. Nonostante il mancato rinnovo di Mattia come direttore sportivo, abbiamo tutti chiesto a Paolo di rimanere, ma comprendiamo e rispettiamo la sua decisione di rassegnare le dimissioni”. SportFace.

Commenta per primo Ilha comunicato, nel giorno successivo alla conclusione del campionato, ha comunicato la chiusura del rapporto professionale con il ds Mattiae il responsabile dell'area tecnica Paolo ...Si fa vedere in avanti ilal 56 con un tiro da fuori di Cuisance, ma è fuori di lato. I ... come nelle ultime partite, cori pro Paolo Poggi e Mattia, dirigenti lagunari in scadenza di ...Il club lagunare annuncia che Mattia Collauto e Paolo Poggi non ricopriranno i ruoli di direttore sportivo e responsabile area tecnica nella prossima stagione.VENEZIA - Dopo la retrocessione in Serie B maturata quest'anno, il presidente del Venezia, Duncan Niederauer ha fatto il punto su quanto accaduto. Mea culpa e errori di esperienza ...