Mottarone, un anno fa la strage della funivia. La madre e nonna di due vittime: “Ci hanno tutti abbandonato. Peggio del ponte Morandi” (Di lunedì 23 maggio 2022) Un anno fa la notizia rimbalza sui media di tutto il mondo. A Stresa la cabina numero 3 della funivia che dal lido porta alla vetta del Mottarone si schianta. Un impatto che avviene a pochi metri dall’ultima stazione: la fune trainante della cabina si è spezzata e dopo essere scarrucolata indietro ad alta velocita va a sbattere contro un pilone e precipita in un bosco. Muoiono in 14: si salva solo un bimbo di origini israeliane, finito al centro di una guerra legale tra le due famiglie: quella paterna e quella materna. “È passato un anno, ma nessuno si è fatto sentire. Ci hanno tutti abbandonato, non ci hanno fatto neanche le condoglianze. È Peggio del ponte Morandi – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Unfa la notizia rimbalza sui media di tutto il mondo. A Stresa la cabina numero 3che dal lido porta alla vetta delsi schianta. Un impatto che avviene a pochi metri dall’ultima stazione: la fune trainantecabina si è spezzata e dopo essere scarrucolata indietro ad alta velocita va a sbattere contro un pilone e precipita in un bosco. Muoiono in 14: si salva solo un bimbo di origini israeliane, finito al centro di una guerra legale tra le due famiglie: quella paterna e quella materna. “È passato un, ma nessuno si è fatto sentire. Ci h, non ci hfatto neanche le condoglianze. Èdel– ...

Advertising

Parpiglia : RT @rtl1025: ???'È passato un anno, ma nessuno si è fatto sentire. Ci hanno tutti abbandonato, non ci hanno fatto neanche le condoglianze. È… - BreakingItalyNe : RT @vigilidelfuoco: Il #23maggio di un anno fa il drammatico intervento per la cabina della funivia Stresa-Alpino-#Mottarone (VB) precipita… - Alberto_Cirio : È trascorso un anno dalla tragedia della #funivia del #Mottarone che ha strappato la vita a 14 persone e stravolto… - jadexgolden : RT @vigilidelfuoco: Il #23maggio di un anno fa il drammatico intervento per la cabina della funivia Stresa-Alpino-#Mottarone (VB) precipita… - ClaudiaBruno00 : RT @RaiNews: La prima udienza del processo è prevista per il 14 luglio. Domani alla cerimonia di commemorazione sarà assente il piccolo #Ei… -