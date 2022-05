Milan, lo scudetto è tuo. Le dichiarazioni dei protagonisti | News (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Milan ha vinto il 19esimo scudetto della sua storia: diversi protagonisti hanno rilasciato delle dichiarazioni dopo il trionfo Leggi su pianetamilan (Di lunedì 23 maggio 2022) Ilha vinto il 19esimodella sua storia: diversihanno rilasciato delledopo il trionfo

Advertising

repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - DAZN_IT : 5 ottobre 2021 - Ibrahimovic alle Iene: 'Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il… - acmilan : The match report of our championship match, don't miss it ?? - VGiussani1 : RT @Zincoritorna: Thread su gente che per un motivo o per l’altro dovremmo invitare alla festa scudetto del Milan #1 PADOVAN Indiscusso a… - LaSoraCamilla_ : @berti_nic @_EnneBi_ ho appena letto (sì, sono fuori dal mondo e non posso essere giudicata per questo) che il Pisa… -