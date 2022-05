Strage Capaci, Grasso: “Il metodo Falcone è valido, basta seguirlo” (Di domenica 22 maggio 2022) ROMA – “Certamente Falcone è stata una delle persone che hanno più profondamente inciso sulla mia vita. Quando lo conobbi erano i primi anni che lavoravo a Palermo dopo il mio trasferimento dalla pretura di Barrafranca e lui, che veniva invece dall’esperienza presso il Tribunale di Trapani, aveva già fama di magistrato attento e scrupoloso”. Lo ha detto, in un’intervista al Giornale di Sicilia, il senatore Piero Grasso già giudice a latere del maxi processo di Palermo, procuratore di Palermo, procuratore nazionale antimafia, presidente del Senato. “Un giorno – ha ricordato Grasso – trovai un fascicolo sulla mia scrivania con un suo appunto: riguardava il ritrovamento di un motorino bruciato. Un qualsiasi altro magistrato al posto suo avrebbe archiviato il caso, dati tutti i problemi da affrontare. Falcone no, non ... Leggi su lopinionista (Di domenica 22 maggio 2022) ROMA – “Certamenteè stata una delle persone che hanno più profondamente inciso sulla mia vita. Quando lo conobbi erano i primi anni che lavoravo a Palermo dopo il mio trasferimento dalla pretura di Barrafranca e lui, che veniva invece dall’esperienza presso il Tribunale di Trapani, aveva già fama di magistrato attento e scrupoloso”. Lo ha detto, in un’intervista al Giornale di Sicilia, il senatore Pierogià giudice a latere del maxi processo di Palermo, procuratore di Palermo, procuratore nazionale antimafia, presidente del Senato. “Un giorno – ha ricordato– trovai un fascicolo sulla mia scrivania con un suo appunto: riguardava il ritrovamento di un motorino bruciato. Un qualsiasi altro magistrato al posto suo avrebbe archiviato il caso, dati tutti i problemi da affrontare.no, non ...

Avvenire_Nei : 30 anni fa le stragi di mafia. Parla il generale dei carabinieri, Castello: «Attenti, Cosa Nostra si sta riorganizz… - Radio3tweet : Giovannuzzu beddicchio. Così lo chiamava il papà quando era bambino, #GiovanniFalcone. La sua Palermo, le omissioni… - SkyTG24 : Capaci, 30 anni dalla strage in cui morirono Falcone, la moglie e tre agenti. FOTO - simgo13 : RT @CislNazionale: “A trent’anni dalla strage di #Capaci il #23maggio saremo a #Palermo contro la mafia. Un grande momento di unità, di ril… - iaorananui : RT @andreavianel: @Radio1Rai domani, per i 30 anni della strage di Capaci, trasferirà i suoi programmi in diretta da Palermo. A Capaci, al… -