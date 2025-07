San Marco Evangelista pretende altro rapporto con l’escort perché camorrista | arrestato 22enne

In un mondo intricato di crimine e potere, un giovane di 22 anni vicino al clan Belforte si è reso protagonista di un episodio inquietante. La richiesta di rapporti sessuali sotto minaccia di appartenenza mafiosa ha portato all’arresto e a misure cautelari severe. Una vicenda che svela ancora una volta come il carcere non sia solo punizione, ma anche un monito sulle ombre persistenti della criminalità organizzata.

Chiede un ulteriore rapporto sessuale alla prostituita vantandosi di appartenere al clan Belforte. È finito agli arresti domiciliari, con l'obbligo del braccialetto elettronico, un 22enne pluripregiudicato di Marcianise, ritenuto vicino al clan camorristico Belforte. Il giovane è accusato di violenza sessuale, lesioni e violenza privata, con l'aggravante del metodo mafioso.

