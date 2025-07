Anticipazioni La Promessa Puntate Spagnole | Andrés Scompare Dalla Culla!

Preparati a immergerti nel cuore pulsante di “La Promessa”, le appassionanti puntate spagnole che svelano intrighi, segreti e colpi di scena mozzafiato. La misteriosa scomparsa di Andrés dalla culla scuote il palazzo, mentre Petra affronta accuse gravissime e Catalina cela un segreto inconfessabile. Riusciranno i protagonisti a superare le prove del destino? Scopriamolo insieme nelle prossime puntate, dove ogni dettaglio potrebbe cambiare le sorti di tutti.

Scopri le nuove puntate spagnole de La Promessa: intrighi, accuse contro Petra, il segreto di Catalina, la scomparsa di Andrés e tutti i colpi di scena che sconvolgeranno il palazzo. La Promessa, puntate spagnole. Petra respinge con assoluta fermezza le accuse che la indicano come responsabile dell'excomunica di padre Samuel. Nonostante le voci che iniziano a serpeggiare tra i corridoi del palazzo e lo sguardo sospettoso di alcuni, Petra non si lascia intimidire e difende il suo onore con determinazione. Di fronte a tutti i presenti, padre Samuel decide di prendere posizione a suo favore, dichiarando apertamente di credere nella sua innocenza e di essere disposto a difenderla a ogni costo.

