Baronissi si prepara a diventare ancora una volta la capitale dell’urban style con Overline Jam 2025, la 17ª edizione del più grande festival dedicato a street art, hip hop e cultura urbana. Dal 18 al 20 luglio, il Parco della Rinascita si trasformerà in un vivace palcoscenico di creatività e arte condivisa. Un evento imperdibile che unisce musica, arte e identità, celebrando l’evoluzione di una città in continua trasformazione. Non perdere l’anteprima al Museo FRaC!

Baronissi capitale del writing e della street art: torna Overline Jam 2025. Dal 18 al 20 luglio 2025 la 17ª edizione del più grande festival di street art, hip hop e urban style, che trasforma la città in un’opera d’arte urbana en plein air. Arte, musica e identità condivisa. Anteprima con la mostra al Museo FRaC. È una città che cambia pelle, che si trasforma ed evolve, anno dopo anno, con i colori e le parole di chi la abita. Dal 18 al 20 luglio 2025, la Città di Baronissi ospita la 17ª edizione di Overline Jam, organizzata dall’ Associazione Culturale Overline, con il patrocinio del Comune di Baronissi. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Baronissi, Overline Jam, 17esima edizione “Pimp the Future”: 18, 19, 20 luglio presso il Parco della Rinascita

