Giallo Villa Pamphili flash mob per ricordare Anastasia e Andromeda

A un mese dal tragico ritrovamento delle vittime, Villa Pamphili si riempie di colori e solidarietà con un flash mob commemorativo per Anastasia e Andromeda. Un gesto collettivo per tenere vivo il ricordo delle due piccole e richiamare l’attenzione sul mistero ancora irrisolto che avvolge questa drammatica vicenda. La speranza di fare luce sulla verità si unisce alla commozione di una comunità che non dimentica.

A un mese dal ritrovamento dei cadaveri della piccola Andromeda e della madre Anastasia flash mob a Villa Pamphilij in ricordo delle due vittime. Intanto in si indaga ancora sulla vita di Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio, che resta in carcere in Grecia. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giallo Villa Pamphili, flash mob per ricordare Anastasia e Andromeda

In questa notizia si parla di: villa - flash - anastasia - andromeda

Villa Pamphili, Anastasia e Andromeda corteo e un passeggino nel parco dell’orrore https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/08/news/villa_pamphili_anastasia_trofimova_andromeda_flash_mob-424717522/?rss&ref=twhl… Vai su X

Commemorazione nel pomeriggio a Villa Pamphili a un mese esatto dal tragico ritrovamento nel parco romano dei corpi senza vita di Anastasia e della piccola Andromeda. Mamme e bimbi del quartiere hanno lasciato fiori bianchi. Vai su Facebook

Villa Pamphili, Roma commemora Anastasia e la piccola Andromeda a un mese dal ritrovamento: il video; Villa Pamphili, Anastasia e Andromeda corteo e un passeggino nel parco dell’orrore; Roma per Anastasia e Andromeda, uccise a Villa Pamphili: fiori bianchi da mamme e bimbi del quartiere.

Roma per Anastasia e Andromeda, uccise a Villa Pamphili: fiori bianchi da mamme e bimbi del quartiere - Commemorazione nel pomeriggio a Villa Pamphili a un mese esatto dal tragico ritrovamento nel parco romano dei corpi senza vita di Anastasia e della piccola ... Da fanpage.it

A Villa Pamphili il ricordo di Anastasia e Andromeda - Nel trigesimo del ritrovamento del corpo della bambina di pochi mesi, uccisa poco dopo la madre, il flash mob organizzato da Salvamamme con Roma Bpa. Lo riporta romasette.it