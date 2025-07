Italia femminile beffa nel finale con il Portogallo | solo pari con le lusitane e ora contro la Spagna…

L’Italia femminile conquista il cuore degli tifosi, ma il pareggio con il Portogallo complicano la corsa ai quarti di finale. Dopo una partita intensa e ricca di emozioni, ora si prepara una sfida decisiva contro la Spagna: vincere o almeno non perdere sarà fondamentale per proseguire il cammino europeo. La squadra di Milena Bertolini è pronta a scrivere un nuovo capitolo di passione e determinazione: ecco come si avvicina questa sfida cruciale.

Italia femminile, al gol di Girelli risponde nel finale il Portogallo: adesso contro la Spagna bisogna evitare la sconfitta per passare il turno L’Italia femminile manca l’aggancio anticipato ai quarti di finale dell’Europeo, fermata sull’1-1 dal Portogallo al termine di una gara combattuta e decisa in pieno fotofinish. Non è bastata una perla di Cristiana . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia femminile, beffa nel finale con il Portogallo: solo pari con le lusitane, e ora contro la Spagna…

