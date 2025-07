Pisa ritrova San Ranieri | restaurata e ricollocata la statua del patrono

Pisa celebra un momento di rinascita e speranza: la statua di San Ranieri, il patrono amato della città, torna al suo splendido splendore. Dopo aver subito un grave incidente, l’opera in bronzo realizzata da Alessandro Caetani nel 2011 è stata restaurata e ricollocata con orgoglio. Venerdì 4 luglio, la cerimonia di benedizione ha suggellato questa rinascita simbolica, rafforzando il legame tra Pisa e il suo storico custode di fede e tradizione.

PISA – È tornata al suo posto la statua di San Ranieri, patrono di Pisa, simbolo di fede, accoglienza e tradizione. Venerdì 4 luglio si è tenuta la cerimonia di benedizione per celebrare la ricollocazione dell’opera in bronzo realizzata da Alessandro Caetani nel 2011, situata nello spartitraffico tra via Cisanello e la rotatoria dei Caduti di San Quirico di Valleriana. La statua era caduta nel febbraio 2024, suscitando preoccupazione tra i cittadini. Dopo un attento intervento di restauro e il consolidamento della base, l’opera è stata finalmente rimessa in sede, accolta da numerose autorità e cittadini. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it