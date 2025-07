Muore risucchiato da motore di un aereo a Bergamo tragedia in pista a Orio al Serio

Una tragedia sconvolge l’aeroporto di Orio al Serio: un uomo ha perso la vita, risucchiato dal motore di un aereo in partenza. Un dramma che ha costretto le operazioni di volo a sospendersi per alcune ore, lasciando tutti senza parole. Questa terribile incidente ricorda quanto possano essere imprevedibili e pericolose le attività aeroportuali, sottolineando l’importanza della massima attenzione e sicurezza in ogni momento.

(Adnkronos) – Dramma in pista all'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo. A quanto si apprende, un uomo è morto dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo in partenza. Sacbo comunica quindi che "le operazioni di volo all’aeroporto di Milano-Bergamo sono rimaste sospese dalle ore 10:20 alle 12:00 a causa di un inconveniente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

