L' ondata di maltempo funesta l' Italia

L’Italia si trova sotto una furiosa ondata di maltempo che ha devastato molte regioni, dal Nord al Centro-Sud. Allagamenti, alberi abbattuti e fiumi esondati sono solo alcune delle conseguenze di eventi temporaleschi intensi, venti impetuosi e grandinate violente. La protezione civile sta intervenendo senza sosta: in Lombardia sono ormai oltre 300 gli interventi di soccorso. Restate allerta, perché l’emergenza non si ferma qui.

Allagamenti, alberi caduti, fiumi esondati: ha provocato gravi danni l'ondata di maltempo che in questi giorni ha colpito molte regioni d'Italia, non solo al nord. Eventi temporaleschi estremi, che ha scatenato venti devastanti e grandinate. Solo in Lombardia almeno 300 gli interventi di soccorso. La protezione civile ha invitato alla massima attenzione anche in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, almeno fino alla mezzanotte di mercoledì. possibile l'innesco di frane e colate ripide sui settori montani e collinari, oltre all'innalzamento del livello di fiumi e torrenti.

