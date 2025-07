Schermi Erranti cinema sotto le stelle a Sant’Ermete | arriva il GGG di Spielberg

Preparati a vivere una serata magica sotto le stelle! Dopo il successo di apertura, “Schermi Erranti” arriva a Sant’Ermete con un appuntamento imperdibile: giovedì 10 luglio alle 21, in via Emilia 236, proietteremo gratuitamente il meraviglioso “Il GGG – Il Grande Gigante Gentile” di Spielberg. Un’occasione unica per condividere emozioni e sorrisi con la comunità, immersi nel cinema all’aperto. Non mancare, perché questa è solo la prima di tante serate indimenticabili!

Pisa, 8 luglio 2025 - Dopo il successo della serata inaugurale al quartiere I Passi con la proiezione di C'è ancora domani, “Schermi Erranti” fa tappa a Sant’Ermete. Il secondo appuntamento del progetto di cinema itinerante promosso da una rete di associazioni e comitati di quartiere è in programma per giovedì 10 luglio, alle 21, in via Emilia 236, con la proiezione gratuita del film di animazione Il GGG – Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg. L’iniziativa, pensata per offrire occasioni di incontro e socialità fuori dal centro storico, prevede anche un’attività dedicata ai più piccoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Schermi Erranti”, cinema sotto le stelle a Sant’Ermete: arriva il “GGG” di Spielberg

