Conti in rosso e concorrenza agguerrita Che cosa si nasconde dietro la possibile fuga di Carrefour dall’Italia

Dietro le sfide di Carrefour in Italia si celano questioni complesse e strategie in evoluzione: tra conti in rosso e una concorrenza che non dà tregua, il gigante francese della GDO potrebbe decidere di abbandonare il nostro mercato. Ma cosa sta davvero succedendo? Scopriamo insieme tutti i motivi di questa crisi e le possibili conseguenze per il settore della distribuzione.

Il colosso francese della Gdo taglia nuovi impiegati negli uffici di Milano e valuta l'ipotesi di cedere la rete italiana. Tutti i motivi della crisi.

