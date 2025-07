Percorsi sostegno INDIRE triennalisti 18 esami in presenza + esame finale entro dicembre 2025

Se sei un futuro docente in formazione, i percorsi sostegno INDIRE rappresentano un'opportunità imperdibile per completare il tuo percorso triennale e prepararti ad affrontare con successo l’esame finale entro dicembre 2025. Organizzati secondo le indicazioni del DL 71/2024, questi corsi in presenza ti guideranno passo dopo passo attraverso 18 esami strategici. Scopri tutte le informazioni sullo svolgimento delle lezioni e degli esami: ecco cosa devi sapere per essere pronto!

Percorsi sostegno INDIRE organizzati per dare seguito all'art. 6 e all'art. 7 del DL 712024. Le prime indicazioni sullo svolgimento delle lezioni e degli esami. Questi ultimi si svolgeranno in presenza, pertanto i corsisti che accederanno hanno la necessità di conoscere dove si svolgeranno e quale sarà l'impegno richiesto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

