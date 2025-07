È ufficiale ci sarà il sequel de Il diavolo veste Prada | cosa sappiamo finora

Dopo quasi due decenni, il mondo di "Il diavolo veste Prada" si prepara a tornare sul grande schermo con un sequel attesissimo. Le voci di corridoio si fanno sempre più concrete, e tra conferme ufficiali e dettagli intriganti, i fan non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà questa nuova avventura. La domanda ora è: quali sorprese ci aspettano nel ritorno di questo iconico universo? Restate sintonizzati, perché l’attesa sta per finire.

A quanto pare è ufficiale, il sequel de Il diavolo veste Prada si farà : a distanza di 19 anni dal film cult di David Frankel, uscito nel 2006, sono cominciate a circolare le prime voci sulle conferme, gli addi e le novità della seconda pellicola. Prima di tutto, dovrebbe essere confermata la sceneggiatrice originale Aline Brosh McKenna e sembra proprio che abbiano detto sì anche le protagoniste principali, Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt. L’uscita dovrebbe essere prevista per il 1° maggio 2026, con David Frankel ancora una volta dietro la macchina da presa. A dare l’annuncio del sequel la stessa 20th Century Studios con un teaser inequivocabile, due décolleté rosse e la scritta “Il diavolo veste Prada 2. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - È ufficiale, ci sarà il sequel de Il diavolo veste Prada: cosa sappiamo finora

In questa notizia si parla di: ufficiale - sequel - diavolo - veste

Spring Breakers, il sequel è realtà : annunciato il titolo ufficiale e il nuovo cast - Il tanto atteso sequel di "Spring Breakers - Una vacanza da sballo" è finalmente realtà ! Il titolo ufficiale è stato svelato insieme al nuovo cast, che vede Bella Thorne come protagonista.

Arriva la conferma ufficiale che Il diavolo veste Prada 2 è in produzione, e che tutto il cast originale è stato confermato. Anche Kenneth Branagh avrà un ruolo nel sequel con Meryl Streep. #ildiavolovesteprada2 Vai su Facebook

Al via la produzione dell'atteso sequel del film Il diavolo veste Prada. La Disney conferma nel cast i protagonisti Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, con una new entry: il premio Oscar Kenneth Branagh. #ANSALifestyle Vai su X

“Il diavolo veste Prada 2”: come cambierà lo stile delle protagoniste?; Il diavolo veste Prada 2 sta arrivando davvero (e sarà girato in Italia): ecco il cast e la data d'uscita ufficiale; Ciak, si gira! Il Diavolo veste Prada 2 è ufficialmente in produzione.

“Il diavolo veste Prada 2”: come cambierà lo stile delle protagoniste? - Il diavolo veste Prada 2 è ufficiale: cast, trama, new entry, moda e come cambieranno gli outfit di Miranda, Andy ed Emily nel sequel 2026. amica.it scrive

Il diavolo veste Prada 2 : tutto quello che sappiamo sul sequel del film del 2006 - Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci torneranno a recitare nel seguito del cult, che dovrebbe uscire nel 2026 ... Lo riporta vanityfair.it