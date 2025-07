Santillo M5s | Quattro milioni per il raddoppio della tangenziale di Caserta

Il nostro territorio merita soluzioni concrete e durature. Con il recente emendamento approvato, sono stati destinati 4 milioni di euro per il progetto di fattibilità del raddoppio della tangenziale di Caserta, un passo importante per migliorare la viabilità e la qualità della vita dei cittadini. Questa iniziativa conferma il nostro impegno a risolvere i problemi infrastrutturali e a promuovere lo sviluppo sostenibile della zona. Un futuro più sicuro e scorrevole è possibile, e continueremo a lavorarci insieme.

" Ho sottoscritto con convinzione l'emendamento appena approvato del collega della maggioranza Giampiero Zinzi che prevede 4 milioni di euro per il 2025 destinati al progetto di fattibilità per il raddoppio della tangenziale di Caserta. Questa iniziativa prosegue l'impegno che porto avanti dalla scorsa legislatura per affrontare la drammatica situazione della variante Anas di Caserta, tristemente nota come una strada della morte". Così, in una nota, Agostino Santillo, parlamentare del Movimento 5 Stelle. "Il mio impegno ha radici dolorose, su questa strada hanno perso la vita molte persone, tanti giovani, tragedie che mi hanno spinto a trasformare il dolore in azione attraverso un'intensa attività parlamentare che ha portato l'Anas anche ad intraprendere degli interventi, ma purtroppo non in maniera sufficientemente incisiva – spiega – La realizzazione del raddoppio delle corsie della tangenziale con la costruzione di una seconda corsia per senso di marcia della SS 700 della Reggia di Caserta è quindi un obiettivo comune prioritario per garantire la sicurezza dei tanti automobilisti che ogni giorno percorrono questa importantissima arteria cruciale per la mobilità.