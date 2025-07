Stellantis numeri in picchiata | il 2025 rischia di essere l’anno nero dell’auto italiana

Il settore automobilistico italiano affonda, e Stellantis si trova nel vortice di una crisi senza precedenti. Con un calo del 33,6% nella produzione di autovetture, le sfide si moltiplicano e il 2025 si prospetta come un anno nero per l’auto italiana. La ripresa appare sempre più lontana, mentre le incertezze di mercato si fanno sentire forte e chiaro. Il futuro dell’auto in Italia è in bilico, e bisogna agire subito.

Il vento non è cambiato. Anzi, ha preso una piega peggiore del previsto. Stellantis, il colosso automobilistico controllato da Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elkann, proprietaria anche di Ferrari e Juventus – sta vivendo un momento complesso, in cui le difficoltà si sommano e le prospettive industriali si fanno sempre più incerte. Crolla la produzione in Italia: -33,6% nelle autovetture. A certificare la portata della crisi è il report semestrale pubblicato dalla Fim-Cisl e rilanciato da Il Sole 24 Ore. I dati parlano chiaro: tra gennaio e giugno 2025, la produzione complessiva di veicoli in Italia – tra auto e commerciali leggeri – è scivolata del 26,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

