Ilaria Sula gli sms inguaiano Samson | svelato il progetto omicida

Un qualcosa che rivela un inquietante progetto omicida, messo in atto con freddezza e premeditazione. La tragica vicenda di Ilaria Sula si arricchisce di nuovi dettagli che scardinano ogni supposizione: non si trattava di un gesto impulsivo, ma di una pianificazione accurata da parte di Samson. La verità sta emergendo, portando alla luce un inquietante puzzle di tradimento e cold-heartedness che scuote l’intera comunità .

Omicidio premeditato e non deciso al momento. Sembra essere il quadro che sta emergendo per quanto riguarda la morte di Ilaria Sula, la giovane uccisa a Roma Ilaria Sula non è stata uccisa sul momento, ma Samson aveva premeditato tutto. A distanza di qualche mese dall’omicidio della studentessa umbra avvenuto a Roma, escono alcuni particolari che sembrano confermare come il piano del giovane per eliminare la sua ex fidanzata. Un qualcosa che cambia sicuramente il quadro dell’indagine. Ora la Procura sembra voler agire in modo differente e la posizione dell’indagato è cambiata. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it