Workshop internazionale con il prof Aubrey Fine uno dei massimi esperti internazionali di pet therapy

Preparati a scoprire nuovi orizzonti nella pet therapy con il prestigioso prof. Aubrey Fine, uno dei massimi esperti mondiali nel settore. Il suo workshop internazionale ad Arezzo, domenica 13 luglio 2025, offrirà insights avanzati e innovativi che rivoluzioneranno la tua comprensione degli Interventi assistiti con gli animali (IAA). Non perdere questa occasione unica di apprendere da un’autorità riconosciuta a livello globale e di esplorare il futuro di questa affascinante disciplina.

Arezzo, 8 luglio 2025 – Evento internazionale domenica 13 luglio: Aubrey H. Fine, un punto di riferimento in campo clinico e sociale, da oltre 40 anni in prima linea nel settore, sarà in Toscana per un workshop specialistico sui temi avanzati degli Interventi assistiti con gli animali (IAA). Lo psicologo e professore Emerito originario di Montréal (Canada) porterà una nuova visione sul futuro della cosiddetta pet therapy e sulla relazione uomo-animale, raccontando la sua speciale relazione con gli animali sia dal punto di vista professionale che personale. Il workshop sarà ospitato alla Casa della Cultura di Piandiscò (via Roma 78) ed è organizzata dall'associazione Antropozoa, realtà italiana di eccellenza negli IAA, in collaborazione con ISI Florence, per la parte relativa alla traduzione.

