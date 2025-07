Inter attesa nel calciomercato in entrata | 2 nomi e una base di partenza – Sky

L’Inter si aggira nel mercato in entrata con un’attesa palpabile, bloccata dalle uscite ancora da definire. La società è in attesa di sviluppi su Hakan Calhanoglu, che potrebbe partire solo con un’offerta convincente dal Galatasaray. Nel frattempo, gli occhi sono puntati su due nomi caldi come possibili sostituti, mentre le risposte sul fronte delle cessioni potrebbero sbloccare il futuro mercato nerazzurro, aprendo nuove opportunità per rinforzare la squadra.

L'Inter è in attesa di sviluppi sul fronte relativo ad Hakan Calhanoglu, che verrebbe ceduto soltanto in caso di offerta adeguata da parte del Galatasaray. Poi l'affondo per il suo sostituto, con 2 nomi in pole. LA SITUAZIONE – L'Inter si trova a dover fare i conti, al momento, con un mercato in entrata "bloccato" dalle mancate uscite necessarie per attivarsi sul fronte degli investimenti in vari reparti del campo. Su tutti quello di centrocampo, con i nerazzurri che si aspettano novità sostanziali dal Galatasaray per Hakan Calhanoglu. Alle condizioni attuali, parlare di una sua cessione è prematuro, considerato che la società turca non ha neanche avanzato una proposta ufficiale ai meneghini.

