Orio al Serio uomo muore risucchiato dal motore di un aereo | cosa sappiamo finora

Tragedia all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio: un uomo è stato risucchiato dal motore di un aereo in partenza. Ipotesi suicidio. Le operazioni di volo dell'aeroporto di Milano Bergamo sono riprese intorno alle 12, dopo una sospensione dalle 10.20 di martedì 8 luglio, a causa di un incidente mortale avvenuto su una via di rullaggio dello scalo. A dare la notizia è la Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo Orio al Serio sui profili social, che però ha parlato genericamente di un " problema".