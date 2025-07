Il cinese arrestato su mandato Usa ' scambio di persona'

Un arresto che scuote le speranze di giustizia: Zewei Xu, il 33enne cinese fermato a Malpensa su mandato americano con accuse di hackeraggio e spionaggio legate a Covid-19, si difende sostenendo di essere stato vittima di uno scambio di persona. La sua versione, tra sospetti e misteri, mette in discussione le accuse e apre un dibattito sulla fragile linea tra giustizia e errore. Ma cosa c’è dietro questa intricata vicenda?

Ha ipotizzato che si sia trattato di uno "scambio di persona", Zewei Xu, cinese 33enne arrestato il 3 luglio dalla Polizia a Malpensa su mandato Usa con accuse di presunto hackeraggio e spionaggio pure su vaccini e terapie anti-Covid nel 2020. "Non avevo motivo per compiere ci√≤ che mi viene contestato, qualcuno potrebbe aver violato e usato il mio account. Nel 2019-2020 spar√¨ un mio telefono, che motivo avevo per fare spionaggio usando un account col mio nome e cognome?", ha detto il 33enne, IT manager per un'azienda di Shanghai e difeso dal legale Enrico Giarda, davanti alla giudice Veronica Tallarida, opponendosi all' estradizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net