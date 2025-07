Sinner non si allena in attesa degli esami E senza fisioterapisti il gomito glielo cura

Dopo la caduta contro Dimitrov, Jannik Sinner si prende una pausa dagli allenamenti in attesa degli esami medici, mentre il suo team valuta il miglior percorso di recupero. Con il gomito affidato alle sue cure, il talento azzurro si prepara ad affrontare l'impegno contro Shelton, confidando che i risultati delle analisi possano guidare al meglio le future decisioni. Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti sulla sua stagione.

Dopo la caduta contro Dimitrov, risonanza per Jannik: dopo l'esito, lui e il suo staff decideranno cosa fare contro Shelton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner non si allena in attesa degli esami. E senza fisioterapisti, il gomito glielo cura...

In questa notizia si parla di: sinner - allena - attesa - esami

Puppo: “Sinner gioca poco e si allena tanto in questi giorni. Rune favorito su Musetti, ma non di tanto” - Il Roland Garros 2025 sta regalando emozioni forti e sorprese inattese! Mentre Puppo Sinner si concentra sull'allenamento, Rune è il favorito contro Musetti, ma la battaglia si preannuncia serrata.

WIMBLEDON: QUESTO POMERIGGIO SINNER CONTRO VUKIC PER CONQUISTARE IL TERZO TURNO Atteso oggi lo scontro tra jannik sinner e l'australiano Aleksandar Vukic. i due si erano scontrati in due occasioni, entrambe sul cemento ed entrambe vi Vai su Facebook

Sinner non si allena in attesa degli esami. E senza fisioterapisti, il gomito glielo cura...; Nella testa di Sinner. Sensori cerebrali e test dei colori, così si allena anche l’attesa; Jannik Sinner si prepara al ritorno: allenamenti a Montecarlo in vista degli Internazionali di Roma.

Sinner, Cobolli e Sonego per un altro record - Gli azzurri puntano i quarti di Wimbledon: Jannik se la vedrà con Dimitrov. Scrive msn.com

Nella testa di Sinner. Sensori cerebrali e test dei colori, così si allena anche l’attesa - Sensori cerebrali e test dei colori, così si allena anche l’attesa di Massimo Calandri. Secondo repubblica.it