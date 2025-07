Asllani Inter il Betis studia una nuova proposta | questo aspetto può ingolosire i nerazzurri

Il futuro di Kristjan Asllani si fa sempre più incandescente: il centrocampista dell’Inter potrebbe presto cambiare casacca, con il Betis che studia una proposta allettante per il suo acquisto. Questa opportunità potrebbe rappresentare una svolta importante per i nerazzurri, pronti a capitalizzare al massimo sulla sua cessione. Tutti i dettagli sul calciomercato e le mosse dei grandi club nel nostro articolo.

Asllani Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo la stagione in nerazzurro. Tutti i dettagli in merito al calciomercato. L’esperienza di Kristjan Asllani con la maglia dell’ Inter sembra essere giunta al capolinea. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista albanese è sempre più vicino a lasciare il club nerazzurro, con l’Inter che spera di incassare circa 15 milioni di euro dalla sua cessione. Nonostante le aspettative iniziali, Asllani non ha trovato un posto fisso nella formazione titolare dell’Inter e la sua permanenza appare ormai improbabile. La trattativa per la sua partenza sta prendendo forma, con il Betis Siviglia che si è fatto avanti per il giovane centrocampista. 🔗 Leggi su Internews24.com